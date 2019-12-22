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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ...مقرب من صالح يخدع كل الاجهزة الامنية ويوجه صفعة موجعة للحوثيين في قلب العاصمة صنعاء ويسجن 3 من قياداتهم الكبيرة

نجح قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام مقرب من الرئيس الراحلي علي عبدالله صالح بالفرار من معتقل تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية ومغادرة العاصمة صنعاء.

وذكرت تقارير اخبارية ونشطاء حقوقيون أن القيادي في حزب "المؤتمر" والمقرب من صالح، العميد محمد زيد الأكوع، أفلح في الفرار من معتقل حوثي في العاصمة صنعاء إلى جهة مجهولة.

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ورد للتو ...مقرب من صالح يخدع كل الاجهزة الامنية ويوجه صفعة موجعة للحوثيين في قلب العاصمة صنعاء ويسجن 3 من قياداتهم الكبيرة

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ويتهم الحوثيون العميد الأكوع باستلام اموال وسلاح من الرئيس السابق علي عبدالله صالح ولم يعرفوا بمصيرهن لكن المحققين قاموا بتبرئته وتم إطلاق سراحه لتكتشف المليشيا بعد مغادرته لليمن أنهم تعرضوا للتضليل.

وأوضحوا أن القيادي الحوثي أبو علي القيز واثنين آخرين تم الزج بهم في سجون الحوثيين بعد اتهامهم باستلام مبالغ مالية كبيرة من الأكوع والقيام بتحريف اعترافات "أحرمت المليشيا مبالغ مالية كبيرة".

واستولى الحوثيون على كل أملاك الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في مناطق سيطرتها، بعد أن قتل على أيديهم في 4 ديسمبر 2017، عقب دعوته إلى "انتفاضة" ضد الميليشيا.