عاجل لي اول مره: مجتهد يفجر مفاجاة مدوية .. ويكشف معلومات خطيرة ما أمرت به أمريكا (عُقلاء) “آل سعود” وماسيحدث نهاية الشهر الجاري (شاهدصور وتفاصيل حصرية)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف المغرّد السعودي “مجتهد” الشهير بموقع “تويتر” عن ترتيباتٍ تجري في السعودية بأوامرَ أمريكية؛ بهدف لجم ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “مجتهد” في تغريدة بـ”تويتر”: “بأمر أمريكا وبهدف لجم ابن سلمان يجري الترتيب لسلسلة لقاءات يجتمع فيها عدد من (عقلاء) آل سعود في أحد المنتجعات نهاية هذا الشهر بحضور الملك”.

وأضاف: “لن يشارك إلا من اطمأن ابن سلمان أنه لا ينوي التخطيط لإزاحته”.

وتوقع أن يعلن عن إجازة قصيرة للملك لتبرير اختفائه للمشاركة في هذه اللقاءات.

بأمر أمريكا وبهدف لجم ابن سلمان يجري الترتب لسلسلة لقاءات يجتمع فيها عدد من "عقلاء" آل سعود في أحد المنتجعات نهاية هذا الشهر بحضور الملك. ولن يشارك إلا من اطمأن ابن سلمان أنه لا ينوي التخطيط لإزاحته. وربما يعلن عن إجازة قصيرة للملك لتبرير اختفائه للمشاركة في هذه اللقاءات

— مجتهد (@mujtahidd) November 15, 2019

وذكر “مجتهد” في تغريدةٍ ثانية: “كما هو معروف فإن الملك لا يستوعب ما يجري لكن حضوره ضروري لإضفاء شرعية على اللقاءات ونتائجها”.

وأضاف: “على كل حال قد يؤدي تسريب هذا الخبر لتأجيله أو إعادة النظر فيه، لكن إذا تم كما خطط له فسيكون في نهاية شهر نوفمبر”.





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