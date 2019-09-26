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صورة نادرة تنشر لأول مرة للرئيس الراحل ’’صالح‘‘ لن تصدق من كان بجواره ..شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - كالمعتاد فاجأ ذاكرة اليمن عبدالرحمن الغابري متابعة على فيسبوك بنشر صورة قديمة من ارشيفه تعود على حقبة الثمانيات معلقا عليها بقوله :

هل كانوا يدركون مصيرهم ومصيرنا ومصير الوطن

والى اين تذهب البلاد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصورة في مرتفع مُطل على مدينة استانبول التركية عام 1984م Positive

على يسار الصورة الصف الاول

علي صلاح

الدكتور عبد الكريم الارياني

الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر

الرئيس علي عبد الله صالح

القاضي عبد الكريم العرشي

الدكتور حسن مكي

علي الانسي

علي الشاطر

من اليمين الصف الثاني

احد موظفي الامانة العامة لرئاسة الجمهورية

الدكتور عبد الله الزين

حراس الرئاسة

الحمزي

القاضي

حسين .

وختم الغابري منشورة بالملاحظة التالية : 

لمحترفي التصوير

بوزاتيف تعني الفيلم الموجب Positive

وهو اجود بكثير من النيقاتيف السالب Negative

حتى من الديجيتال , كان يفضله الكثير من اهم مصوري العالم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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