شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : مقطع فيديو يقطع الشك باليقين ..وثق لحظة دخول طائرات الدرون الاجواء السعودية ويكشف المكان الذي انطلقت منه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشكل غير متوقع نشر حساب صحيفة "بغداد بوست" العراقية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلومات مثيرة للغاية عن طائرات درون انطلقت من محافظة البصرة بالعراق باتجاه السعودية. وقال حساب موقع"بغداد بوست" في تويتر رصدها محرر شبكة "أبابيل نت" الاخبارية ان : ثلاث طائرات مسيرة ورابعة للمتابعة انطلقت من البصرة نحو الأحياء في السعودية عبر حفر الباطن وقصف شركةأرامكو في بقيق. اخر الاخبار من "الخليج 365" : وعززت صحيفة "بغداد بوست" بتغريدة اخرى بمقطع "فيديو" نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر" وثقه صياد كويتي اثناء دخول اربع طائرات الى الحدود السعودية حسب قولها. جدير ذكره ان مليشيات الحوثي اعلنت مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت معملي ارامكو بعد مرور اكثر من 8 ساعات من وقت وقوع الحادثة بغير العادة التى تعلن مسؤوليتها عن الحادثة بنفس الوقت. شاهد| صياد كويتي بالقرب من الحدود السعودية الكويتية يوثق لحظة دخول ٤ طائرات مسيرة من قبل الشمال قادمة من العراق نحو #السعوديةقبل وقوع انفجارات البقيق في شركة أرامكو#بغداد_بوستpic.twitter.com/20sxR1AZi4— بغداد بوست (@TheBaghdadPostA)https://twitter.com/TheBaghdadPostA/status/1172886050760527877?ref_src=twsrc%5Etfw

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