شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انقلاب عسكري مفاجئ في عدن .. وسقوط قيادات كبيرة من الحزام الأمني والقوات الاماراتية تعلن حالة الطوارئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الاعلامي اليمني محمد الربع، عن انقلاب اماراتي مفاجئ على قيادات كبيرة في الحزام الأمني بعد مقتل ضباط أماراتيون اليوم الجمعة.

وذكر الربع في تغريدة على تويتر، رصدها محرر "بويمن" أن صراعا نشب "بين الإمارتيين وقيادات في الحزام الأمني أدت لمقتل سته ضباط إماراتيين أثناء أحد الاجتماعات".

كما كشف الربع عن سقوط قيادات في الحزام الأمني ، قائلا: إن "حملة تصفيات وإعتقالات في صفوف الحزام الأمني".

واضاف ساخرا: "قريبا تسمعوا عن قيام الإمارتيين بسحب البدلات والبطانيات والبيادات من قوات الحزام الأمني كما عملوا بمولدات الكهرباء بسقطرى".