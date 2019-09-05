شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة جنسية فاضحة لـ” لواء جيش مصري” مع زوجة مدير مكتبه تشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5920603ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بتسجيل لمكالمة جنسية فاضحة، نسبها متداولي المقطع للواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ما أثار ضجة واسعة بالشارع المصري.

وحوى التسريب الصوتي المتداول ـ الذي لم يتسن لنا التأكد من صحته ـ مكالمة جنسية استمرت لأكثر من نصف ساعة بين اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية وزوجة مدير مكتبه.

وأحدث التسجيل المنسوب لـ اللوء المقرب من رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ضجة واسعة على مواقع التواصل بينما لم يصدر أي تعليق رسمي عليه حتى الآن.

وكانت آخر أخبار اللواء حمدي عثمان بالصحافة المصرية بحسب ما رصدته (وطن) هو ما نشرته جريدة “اليوم السابع” المحسوبة على النظام حيث نقلت أن محافظ الإسماعيلية، التقى السفير أدواردو أنطونيو فابيلا سفير دولة الأرجنتين خلال زيارته للإسماعيلية.

وعقد محافظ الإسماعيلية وسفير الأرجنتين مؤتمرًا موسعًا لبحث ومناقشة سبل ودعم وتفعيل التعاون فيما بين الجانبين فى مجالات الاستثمار والاقتصاد المختلفة.

كما تم خلال المؤتمر استعراض فرص ومزايا الاستثمار المتاحة بالإسماعيلية، إضافة إلى عرض داتا شو عن أهم المشروعات القومية والرئيسية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، كما تم عرض خاص عن فرص الاستثمار المتاحة بدولة الأرجنتين.

ومن جهته أعرب سفير الأرجنتين عن بالغ سعادته بزيارة الإسماعيلية، وما شهده خلال الزيارة من حفاوة اللقاء وحسن الاستقبال، مؤكدًا أنه سوف يتم استكمال كافة التنسيقات والترتيبات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، وفى ختام اللقاء أهدى محافظ الإسماعيلية درع المحافظة للسفير.5920603