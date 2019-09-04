شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : بحركات مثيرة وملابس جريئة.. سما المصري تفجر مفاجأة بشأن زواجها وتنشر (صورة فاضحة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت الفنانة سما المصري، صورة جديدة لها ظهرت فيها وهى ترتدي فستانا قصيرا باللون الأخضر ، وتسريحة شعر جديدة.

جديد الحدث أونلاين:

وعلقت قائلة عليها:"استنوا مفاجأة النهاردة بالفيديو ، بس مش هتجوز متقلقوش.. طول ما انتوا ورايا مش هشم ريحة الجواز وبعدين اللى بيتجوز الأيام دى يبقى بينتحر وانا بصراحة بحب الحياة، صباح العناب".



وكانت سما قد أثارت جدلاً واسعًا، بعد إعلانها عن فتح أكاديمية لتعليم السباحة وذلك عبر منشور على حسابها الرسمى على إنستجرام.

وقامت بشر فيديو لها وهى تسبح داخل حمام السباحة، قدمت فيه مجموعة من المبادئ والتعاليم الأساسية للسباحة، خاصة السباحة على الظهر، كونها أحد الألوان المهمة لمرضى الديسك.

وقدمت سما لجمهورها مجموعة من أشكال السباحة المختلفة بصحبة الطفل "علي".

وعلقت سما المصري على أحد الفيديوهات قائلة "قريبا أكاديمية "السما" للسباحة عشان اللي عايز يشترك وأنا اللي هعلمكوا العوم بنفسي.. مين هيجي يتعلم العوم عندي؟؟..مووواه".

كما نشرت أيضا نشر صورة للدعوى القضائية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بسبب ما وصفته الدعوى بإهانة مرضى السمنة، واستخدام عبارات لا تليق، أدت إلى حالة استياء بالغة.

وعلقت سما قائلة : "أوبا.. جنح قسم الجيزة حددت جلسة 14 أكتوبر لمحاكمة ريهام سعيد بتهمة إهانتها لمرضى السمنة.. الموضوع كبر أوي.. على فكرة نفس المحامي دا الأستاذ أشرف ناجي هو اللي جاب لها سنة ونص حبس قبل كده في موضوع فتاة المول، قلبي معاكي يارورو، هعيط".