شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جثث الحوثيين تملأ مستشفيات العاصمة صنعاء قادمة من هذه الجبهة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر طبي في العاصمة صنعاء اليوم الأحد وصول عشرات الجثث لمقاتلي الحوثيين و أن أغلب هذه الجثث من سنحان وبني حشيش والحيمة وانها قدمت من جبهتي صرواح ونهم.

ونقل "المشهد "عن مصدر محلي أن أحد القتلى يدعى “علي محمد زيد” من أهالي قرية سيان، قتل في جبهة صرواح بمعية أخيه واثنين آخرين من نفس القرية التابعة لمديرية سنحان .

وأكد المصدر أن 11 جثة لآخرين من نفس مديرية سنحان مازالت في جبهة نهم، وأن المقاتلين الحوثيين لم يستطيعوا إعادتهم بسبب سيطرة قوات الشرعية النارية على منطقة تواجد القتلى الحوثيين .

في السياق أكدت مصادر طبية في مستشفى الكويت، وجود 34 جثة بثلاجة موتى المستشفى، لمقاتلين من مديريتي بني حشيش والحيمة التابعتين لمحافظة صنعاء اغلبهم ملامحهم غير معروفة .

وخلفت الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو خمس سنوات، مئات القتلى من مديريات طوق صنعاء، بعد سيطرة الحوثيين على تلك المناطق وإجبار الأهالي على القتال في صفوفهم.