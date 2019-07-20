شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الإعلان رسمياً بعزل الرئيس الأمريكي ترامب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح تأجيل طرح قرار لمساءلة الرئيس دونالد ترامب بغرض عزله، وهو ما يحبط الإجراء فعليًا في الوقت الحالي لكن لا ينهي القضية التي قسمت الديمقراطيين.
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وسعى النائب الديمقراطي آل غرين، راعي القرار، للاستفادة من الانتقادات المتزايدة لترامب بعد هجماته في الآونة الأخيرة على عضوات في الكونغرس من الأقليات.
وصوّت المجلس بأغلبية 332 صوتًا مقابل 95 لصالح تعليق الإجراء.
وكان غرين فشل مرتين في السابق في تمرير قرار بالمساءلة، لكن هذا الإجراء كان المرة الأولى التي يتناول فيها المجلس بكامل أعضائه المسألة منذ أن انتزع الديمقراطيون الأغلبية هذا العام.
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