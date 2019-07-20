شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يفاجئ الجميع ويتحدى ’’عبدالمك الحوثي‘‘ بالقيام بهذا الأمر ان كان زعيماً ..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تحد واضح لزعيم مليشيا الحوثي "عبدالملك بدر الدين" نشر القيادي الاماراتي ضاحي خلفان تغريدة مثيرة للجدل قبل قليل في حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر . وقال خلفان في التغريدة القصيرة التي رصدها محرر "ناس تايمز" قال ( إذا كان الحويثي زعيم قوم فقل يا قوم قد حل البلاء.)

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