شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد يوم واحد فقط من تسليم اوراقها للرئيس ترامب ...الخارجية الامريكية تفاجئ الجميع وتنشر بيان بخصوص سفيرة السعودية الجديدة لدى واشنطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بيانًا حول العمل مع سفيرة خادم الحرمين الشريفين إلى الولايات المتحدة، الأمير ريما بنت بندر. وقالت الوزارة في بيانها: ” نتطلع للعمل مع السفيرة السعودية الجديدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وتعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية ” . وكانت سفيرة المملكة إلى أمريكا، قد سلّمت أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض.

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