شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماحدث لثلاث فتيات بجانب حديقة السبعين في صنعاء وأرعب الجميع ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء عن قيام ميليشيات الحوثي الارهابية باختطاف ثلاث فتيات من احد الشوارع . وقال شهود عيان ، ان عناصر مليشيا الحوثي تستقل سيارة نوع "صالون" اختطفت ثلاث فتيات بعد ملاحقتهن واشهار اسلحتهم عليهن واجبارهن على صعود سيارتهم بالقرب من حديقة السبعين بشارع حدة وسط العاصمة صنعاء. واضافوا ان عملية الاختطاف تمت امام مرى ومسمع من الناس وان عناصر الميليشيات اقتادوهن الى جهة غير معروفة. يذكر أن سجون المليشيات السرية تكتظ بالمئات من الفتيات المختطفات ويتم احتجازهن لسنوات دون اي محاكمات.

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