شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المتحدث باسم التحالف العربي يكشف التفاصيل الكاملة عن الهجوم الذي تعرض له مطار ابها قبل قليل ومصير الطائرة التي اطقلها الحوثيين "تصريح" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الاثنين، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس). وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية. وأوضح العقيد المالكي وفق البيان الذي نقلته (واس)، "أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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