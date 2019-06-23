شكرا لقرائتكم خبر عن ليسوا الحوثيين .. الفنانة شمس الكويتية : عار علينا أن يبقى هؤلاء في اليمن (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت شمس الكويتية دولة الإمارات العربية المتحدة على ما تمارسه احتلال وعمليات بلطجة وتسلط في اليمن، مطالبة بطردها من المحافظات اليمنية. ففي تغريدة في حساب على تويتر باسم "شمس الكويتية"، رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية"، نشرت مقطعا مصورا يظهر الأعلام الإماراتية ترفرف في جزيرة سقطرى اليمنية.

وقالت شمس الكويتية معلقة على ذلك: عار علينا والله .. العلم الإماراتي يرفرف في محافظة وجزيرة سقطرى اليمنية . وأضافت متحدثة عن عيال زايد : "تركوا جزرهم يرفرف فيها العلم الإيراني وذهبوا لرفع العلم الإماراتي في جزيرة سقطرى اليمنية، يزعمون تأمينها من إحتلال إيران". واختتمت تغريدتها بالقول: " تأمين جزركم من إيران أولى يا سرق، اليمن كبيرة عليكم".

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