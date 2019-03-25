ورد الان : مجزرة مروعة للحوثيين في دمت و الجثث تملأ الطرقات ....شاهد صور

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عدن - ياسمين التهامي - الضالع - خاص
تمكنت قوات الجيش الوطني في عملية نوعية واستباقية السيطرة على الخط العام دمت - النادرة - السدة فس محافظة إب وقطع الإمداد عن عناصر المليشيات الإنقلابية التي تسللت من نقيل حده إلى بيت الشوكي وجبل الشامي.
هذا وقد اكد مصدر عسكري في اللواء 30 مدرع الذي يقوده العميد الركن هادي العولقي أن وحدات من اللواء 30 مدرع تمكنت من الوصول الى نقطة بيت العزاني خلف نقيل والسيطرة عليها بعد الاشتباك مع أفرادها وإحراق طقم.
واضاف المصدر أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في سير المعركة حيث صارت المليشيات محاصرة في تلك الوديان.
وكانت مليشيا الحوثي قد حققت اختراق في جبهة حمك بالعود عن طريق جبل حدة وهي منطقة ظلت خالية من أي تواجد عسكري طوال الفترة الماضية، واستطاعت الوصول بسهولة إلى بيت الشوكي وجبل الشامي لمهاجة قوات الجيش في جبهتي حمك ودمت بمحافظة الضالع
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