شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة تعز.. شقيقان قتلا قنصا وبعد الصلاة عليهما استعدادا للدفن حدثت مفاجأة اذهلت الجميع "تفاصيل وصورة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في مدينة #تعز ان أحد الشقيقان اللذان قتلا قنصا أمس بعث من جديد في اللحظات الأخيرة اثناء الاستعداد للدفن.
وقالت المصادر "أن الشقيقان رشدي وهشام عبد الناصر عبدالغفار اللذان تم قنصهما في وادي المدام وبعد تكفينهما وبينما كانت تتم الصلاة عليهما في جامع إسحاق استعدادا لدفنهما اتضح ان أحدهم وهو الأصغر هشام لازال على قيد الحياة".
وأضافت المصادر "اكتشف أحد اقربائه وهو يودعه في الجامع أن هناك نفس ولازال قلبه ينبض وعند إخراجه من الجامع في محاولة لإسعافه استعانوا بمجموعه من النساء لحمله واخراجه بعد أن عجز الرجال بسبب القنص وتم إخراجه بصعوبة ونقله إلى مستشفى الروضة".
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