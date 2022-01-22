أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

الخليج 365 - خاص

في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا وتدهور العملة الوطنية مقابل نظيراتها الأخريات؛ تضاعفت الأسعار بشكل عام في ربوع الجمهورية، مسببة ارتفاعا ملموسا في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية ومواد البناء.

وشهدت مادة الإسمنت أسعارا مختلفة ومتفاوتة في الآونة الأخيرة متأثرة بالجودة والمواصفات، إلا أنها بطبيعة الحال تندرج في إطار سعر متقارب، يقدره 'الخليج 365' بـ 4 دولار أمريكي للكيس البالغ 50 كجم.

وبخصوص الحديد، فإن سعره ثابت بجميع الأصناف بغض النظر عن اختلاف الأحجام كونه يباع في مختلف مناطق البلاد بسعر الطن.

وفيما يلي ينشر 'الخليج 365' أسعار الإسمنت والحديد في حضرموت:

* اسمنت حضرموت = 4750 ريال يمني.

* اسمنت "العربية" = 3500 ريال يمني.

* اسمنت سعودي = 3500 ريال يمني.

* اسمنت اماراتي = 4200 ريال يمني.

* اسمنت عماني = 4650 ريال يمني.

* اسمنت أبيض = 11000 ريال يمني.