شرطة السير تصدر تعميماً حول مشروع أرقام وكروت تراخيص المركبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اصدر مدير عام شرطة السير العميد عمر بامشموس، امس، تعميماً إلى مدراء شرطة السير بالمحافظات، بشأن قرار وزير الداخلية حول مشروع أرقام وكروت تراخيص المركبات.



ونصت المادة الأولى والثانية من قرار وزير الداخلية، باعتماد أرقام وكروت تراخيص تسير المركبات ورخص القيادة موحدة النموذج والشكل المرفوع من قبل لجنة مشروع أرقام المركبات والمعتمدة من قبل وزير الداخليةوالتي ستكون بديلاً لارقام المركبات التي صدرت خلال الفترات السابقة من قبل الإدارة العامة لشرطة السير وفروعها في المحافظات.

كما نصت المادة الثالثة من القرار، إيقاف العمل بجميع الأرقام التي صدرت خلال الفترات السابقة من قبل الادارة العامة لشرطة السير أو الصادرة من فروع شرطة السير في المحافظات المحررة، بعد تدشين الأرقام الجديدة.

واشار بامشموس، الى ان هذا المشروع يوفر قاعدة بيانات للمركبات وماليكها وطالبي خدمة رخص القيادة..لافتاً الى ان ذلك يأتي ضمن مشروع متكامل اقرته وزارة الداخلية من خلال طباعة أرقام المركبات والعمل بالنظام الالكتروني وربط شبكة بين فروع شرطة السير والادارة العامة لشرطة السير تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٩٥ والذي أُقر في عام ٢٠١٨م .