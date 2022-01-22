وكيل حضرموت المساعد يطلع على أنشطة مشروع مساحة فن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، على أنشطة مشروع مساحة فن الذي تنفذه مبادرة ميمز الفنية.



وتعرف الوكيل التميمي خلال لقائه بعدد من أعضاء المبادرة الى شرح واف حول المشروع الذي يهدف الى توفير مساحة مجانية ومفتوحة للفنانين الشباب من الجنسين الممارسين لمختلف الفنون ومن كافة مستويات الخبرة لتعزيز حرية التعبير من خلال تمكين 30 فنان وفنانة من عرض أكثر من 30 عمل فني من مختلف الفنون التي تتحدث عن قضايا المرأة والسلام والتعايش لخلق وتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع.

وأشار وكيل المحافظة المساعد الى أهمية الفنون كوسيلة لصناعة التغيير والتعبير عن الرأي..مشيدا بالمشروع الذي يساعد على تطوير مهارات الشباب وصقل مواهبهم الفنية.. مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات لإنجاح المشروع وتقديم أعمال فنية راقية وهادفة .