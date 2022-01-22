التفاصيل الكاملة حول فعاليات الورشة الربعية الثالثة بسيئون للمجتمع المحلي وصناع القرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت امس ، فعاليات الورشة الربعية الثالثة للمجتمع المحلي وصناع القرار على مستوى المديريات والمحافظة ، ضمن انشطة برنامج تعزيز الامن على المستوى المحلي في اليمن الذي تنفذه مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن .



وفي افتتاح الورشة، اشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بمؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية لإسهامها الفاعل في التطرق للقضايا التي تؤرق المجتمع والسلطة وأبرزها القضايا الأمنية.

وتناقش الورشة على مدى يومين، قضايا إعادة تأهيل الاحداث ووبرامج الاصلاح والتأهيل في المنشآت العقابية ومدى فعالياتها اضافة الى قضايا الشرطة القضائية ومهام وواجبات عقال الاحياء والحارات ودورهم في تحقيق السلامة المجتمعية .