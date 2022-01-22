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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يطلع على الاستعدادات لتنفيذ مشروع التنمية المستدامة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، على استعداد مبادرة ساعد لتنفيذ مشروع التنمية المستدامة – حضرموت نموذجا .
وأشاد وكيل المحافظة المساعد خلال لقائه برئيس المبادرة عمر الجيلاني، بالمشروع الذي سيكون له الأثر المأمول والتغيير التنموي المطلوب كونه يعزز سبل القضاء على شبح الجوع ومسبباته بإرساء التوازن الاقتصادي والاجتماعي وخلق فرص عمل تحقق مستوى معيشي أفضل وتسخير المقومات العلمية والتقنية والتوجيه الصحيح للموارد وإدارتها لبلوغ النمو الاقتصادي المستدام.
ويهدف المشروع الى تحقيق الأهداف الأربعة للتنمية المستدامة في مديريات وادي حضرموت والصحراء كنموذج لانطلاقة رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030م لبقية محافظات الجمهورية .