معين عبدالملك يشيد بجهود قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بجهود قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة لتعزيز الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على المكاسب التنموية.



وأكد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه مع محافظ المهرة محمد علي ياسر، دعم الحكومة للسلطة المحلية بمحافظة المهرة وخططها لاستكمال تنفيد المشاريع ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين، بما يعزز الوضع الخدمي والتنموي والاستقرار الأمني والسلم الاجتماعي، منوها بما تمثله محافظة المهرة من انموذج للتعايش السلمي والالتفاف الشعبي حول قيادة السلطة المحلية.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ المهرة، الى شرح عن مجمل الاوضاع الخدمية والامنية والصحية، وما أنجزته السلطة المحلية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات، والاستقرار الأمني، إضافة إلى الصعوبات القائمة ومقترحات تجاوزها والدعم الحكومي المطلوب .. مثمنا الدعم والاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء والحكومة بمحافظة المهرة ومساعدة السلطة المحلية على القيام بمسؤولياتها ومهامها بما يخدم تطلعات ابناء المحافظة.