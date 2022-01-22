عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمين العام للأمم المتحدة: هجوم الحوثيين على دولة الإمارات خطأ جسيم

السبت 22 يناير 2022

الخليج 365

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الهجوم الحوثي على منشآت مدنية بدولة الإمارات.



وقال غوتيريش، في تصريحات صحفية، إن "هجوم الحوثيين على دولة الإمارات مرفوض وغير مقبول نهائيا وخطأ جسيم".

وأضاف أن "الهجوم الحوثي على دولة الإمارات نوع من التصعيد المؤسف".

وتأتي تصريحات غوتيريش في أعقاب بيان لمجلس الأمن الدولي أدان، بالإجماع، الهجمات الإرهابية للحوثيين على دولة الإمارات.

وقال المجلس، في بيان صدر بالإجماع، إن "أعضاء المجلس نددوا بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها الحوثيون على منشآت مدنية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي".

وأضاف المجلس أنه "تمت الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين ارتكبها وتبناها الحوثيون".

وقالت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن أجمع على أن القدرات الصاروخية التي استخدمها الحوثيون تهديد واضح للمجتمع الدولي.

وأكدت مندوبة دولة الإمارات الدائمة بالأمم المتحدة على حق بلادها في الدفاع عن شعبها ضد هجمات الحوثيين، مشيرة إلى أن كل أعضاء مجلس الأمن بالإضافة إلى أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية أدانوا الهجمات الحوثية وانتهاكها القوانين الدولية.