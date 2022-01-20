مستشفى العيون بمأرب يجري أكثر من 2500 عملية جراحية خلال العام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمحافظة مأرب أكثر من 2500 عملية جراحية خلال العام 2021 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر مؤسسة البصر الخيرية العالمية.



وذكر المستشفى في تقريره السنوي وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : أنه استقبل خلال العام الماضي نحو 42 ألفا و344 مريضا وصلوا إلى المستشفى من عدة محافظات منهم نحو 2581 مريضا تم إجراء العمليات الجراحية اللازمة لحالاتهم.

فيما بلغ عدد المستفيدين من النظارات الطبية التي قدمها المستشفى للمرضى خلال العام المنصرم نحو 28 ألفا و558 مستفيداً بالإضافة إلى 27 ألفا 206 مستفيدين من الأدوية المجانية .

مؤكدا استمراره بتقديم خدماته الطبية والعلاجية لكل مرضى العيون من أبناء محافطة مأرب والمحافظات المجاورة وذلك في إطار جهوده لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون المختلفة.