خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي.. الرئيس الإندونيسي يدين الاعتداءات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعرب خلاله عن إدانة بلاده واستنكارها الاعتداءات الآثمة التي نفذتها مليشيات الحوثي على منشآت ومواقع مدنية بدولة الإمارات.



وأكد ويدودو أن استهداف المناطق المدنية يعد انتهاكا لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وشدد الرئيس الإندونيسي على تضامن بلاده مع دولة الإمارات ودعمها في كل ما تتخذه من اجراءات لضمان حماية أمنها وسلامة أراضيها، وقدم خالص تعازيه إلى أسر الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره و تقديره لمبادرة فخامته و مشاعر الصادقة التي أبداها تجاه دولة الإمارات سائلا المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة و العافية وعلى إندونيسا وشعبها الصديق الأمن والاستقرار وأن يحفظها من كل مكروه.