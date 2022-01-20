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وزيرة خارجية غانا تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت غانا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية و التعاون الدولي أمس وشيرلي أيوركور بوتشوي، وزيرة خارجية غانا.

وأدانت شيرلي أيوركور بوتشوي واستنكرت الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة تضامن بلادها الكامل مع دولة الإمارات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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