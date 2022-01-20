نائب مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نؤكد مجدداً وقوف المملكة مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

جدد نائب مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، التأكيد على وقوف المملكة مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها.



جاء ذلك في كلمة السعودية أمام مجلس الأمن الدولي حول المناقشة تحت البند ‏‏"الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، التي ألقاها نائب مندوب المملكة ‏ الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق.‏

ودعت السعودية المجتمع الدولي ومجلس ‏الأمن لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه مليشيات الحوثي الإرهابية التي تعرقل جميع ‏جهود السلام.

وأضاف العتيق: "غياب الإجراءات الحازمة تجاه مليشيات الحوثي أعطاها مساحة ‏أكبر للإضرار بالشعب اليمني وزعزعة أمن واستقرار المنطقة"

وطالب بأهمية ‏مواجهة خطورة مليشيات الحوثي الإرهابية وتهديدها للاستقرار في المنطقة والعالم.

ومضى في كلمته بالقول: "مليشيات الحوثي الإرهابية تؤكد يوماً بعد يوم عدم اكتراثها ‏لتطلعات الشعب اليمني ودورها التخريبي في تهديد استقرار المنطقة ‏والسلم والأمن الدوليين".

كانت عدة دول عربية ومنظمات دولية، أعربت عن إدانتها للعدوان الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي بطائرات مسيرة واستهداف منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.