عدد المصابين بكورونا في القواعد الأمريكية في اليابان يتجاوز 6,3 ألف شخص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين العسكريين الأمريكيين العاملين في القواعد الأمريكية في اليابان إلى 6350 شخصا.



وأوضح الوزير أثناء خطاب ألقاه في جلسة مجلس الشيوخ لبرلمان البلاد، اليوم الخميس: "تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات وهو 4141 حالة - في القواعد العسكرية الأمريكية الواقعة في مقاطعة أوكيناوا"، حيث تقع نحو 70% من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.

وأشار إلى أن حكومة البلاد تدعو القيادة العسكرية الأمريكية إلى اتخاذ الاجراءات الأكثر فعالية لمكافحة ازدياد عدد المصابين في القواعد.

واتفقت اليابان والولايات المتحدة في بداية يناير الجاري على أن العسكريين الأمريكيين لن يغادروا أراضي قواعدهم دون حاجة ملحة. كما توعدت القيادة الأمريكية باتخاذ إجراءات لضمان ارتداء أقنعة الوجه الصحية في هذه القواعد.

تم في نهاية ديسمبر الماضي تسجيل نمو سريع لعدد الإصابات بكورونا في عدد من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، بما فيها قاعدة "كامب هانسن" للمشاة البحرية في أوكيناوا، وقاعدة "إيفاكوني" الجوية الواقعة في جزيرة هونشو. وجرى انتشار الفيروس هناك من قبل العسكريين الأمريكيين الذين تم نقلهم مؤخرا إلى اليابان. واتضح أنهم لم يجروا اختبارات الكشف عن كورونا قبل وبعد وصولهم إلى القاعدة.