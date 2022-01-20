ترحيب إماراتي بتصريح الرئيس الأمريكي حول إعادة إدراج الحوثيين بقوائم الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

رحبت سفارة الإمارات لدى واشنطن، اليوم الخميس، بتصريحات الرئيس الأمريكي حول أن إعادة إدراج مليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب قيد النظر.



إعلان الرئيس جو بايدن جاء بعد ساعات من دعوة يوسف العتيبة السفير الإماراتي في واشنطن، الإدارة الأمريكية والكونجرس إلى دعم إعادة تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقدم السفير الإماراتي ملخصًا حول اتفاق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على ضرورة أن يكون العمل موحدا ردًا على هجوم الحوثي الإرهابي.

ولاقى الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في الإمارات الإثنين الماضي، إدانات واسعة نددت بالهجوم وأكدت وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.

وأعلنت شرطة أبوظبي، أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقالت شرطة أبوظبي، في بيان لها: "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة".