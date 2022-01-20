اخبار الخليج / اخبار اليمن

التحالف العربي يستهدف مستودعات لتخزين أسلحة للحوثيين في الحديدة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يستهدف مستودعات لتخزين أسلحة للحوثيين في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي عن استهداف مستودعات لتخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

وقال التحالف إن "الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء (واس) في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر صباح اليوم الخميس.

 

وأضاف التحالف: "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي".

 

وقال إن "المملكة (العربية السعودية) تؤكد أن غياب الإجراءات الدولية الحازمة تجاه ميليشيا الحوثي الإرهابية أعطاها مساحة أكبر للإضرار بالشعب اليمني وزعزعة أمن واستقرار المنطقة".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا