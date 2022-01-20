تقرير حقوقي يكشف ارتكاب المليشيات الحوثية اكثر من 36 الف انتهاك بالجوف خلال العام 2021م

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير حقوقي اطلقته لجنة الحقوق والاعلام بمحافظة الجوف،امس عن توثيق 36 الفاً و153 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً في المحافظة خلال العام المنصرم 2021م.



واوضح التقرير وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ، بان الانتهاكات تنوعت بين القتل والاصابة واعتداءات وتعذيب واعتقالات وزراعة الالغام ونهب للمساعدات الانسانية وتجنيد الأطفال من المدارس واقتحام ونهب للمؤسسات العامة والخاصة..مشيراً الى توثيق (51) حالات قتل خارج نطاق القانون، و(74) حالات اصابة استهدفت المدنيين بينهم نساء واطفال.

واشار التقرير الى توثيق (201) حالة انتهاك ضد الطفولة منها عدد (126) حالة تجنيد للأطفال دون السن القانونية، و(75) حالات التدريب والاستخدام في الاعمال العسكرية، وتوثيق (59) حالة اختطاف واخفاء قسري، و (8) حالات تعذيب، و (156) حالة اقتحام ونهب الممتلكات الخاصة، وتضرر (42) مواطن من الالغام التي زرعتها المليشيات الحوثية، و(350) اعتداء واضرار بأعيان ثقافية وتاريخية، ونزوح عدد (5903) اسرة نازحة.

واكد وكيل المحافظة المنهدس عبدالله الحاشدي، ان مليشيا الحوثي ارتكبت كافة اشكال الانتهاكات بحق ابناء الجوف..داعياً المنظمات الحقوقية والمهتمين بحقوق الانسان الى مناصرة قضايا الانتهاكات التي تطال المواطنين في المحافظة.

من جانبه اشار مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد صالح محسن، الى الانتهاكات التي طالت قطاع التعليم من خلال اقتحام ونهب المليشيات الحوثية للمنشآت التعليمية وتحويل المدارس لثكنات عسكرية بالاضافة لملاحقة المعلمين واستخدام المدارس للفعاليات الطائفية.