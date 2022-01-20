العولقي يوجه بإنجاز دراسات لمبنى اتحاد نساء اليمن ومركز تأهيل المرأة في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ شبوة عوض العولقي، بإنجاز دراسات لمبنى فرع الاتحاد العام لنساء اليمن في شبوة، وإنشاء مركز تدريب نسوي متكامل في شبوة، من أجل بحث عن مصادر تمويل لتنفيذهما.



جاء ذلك خلال لقائه في عتق، بقيادات وكوادر القطاع النسائي في شبوة، وأشاد العولقي، بإقبال الفتيات في شبوة على التعليم العام والجامعي وارتفاع نسب المؤهلات علميا منهن، وكذا جهود المرأة الشبوانية في الانخراط بعدد من مجالات العمل بالقطاعين العام والخاص وتغلبها على العديد من المعوقات في الواقع الاجتماعي.

وأكد العولقي، استعداد قيادة السلطة المحلية في شبوة لدعم قطاع المرأة في مختلف المجالات .. لافتا إلى التوجه لإنشاء شرطة نسوية في شبوة .. مرحبا باستعداد الكادر النسائي للانخراط في هذا المجال.