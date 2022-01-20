اجتماع في المهرة يناقش استعدادات مؤسسة الكهرباء للصيف القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، اوضاع قطاع الكهرباء والاستعدادات الخاصة لمواجهة فصل الصيف القادم.



واستعرض الاجتماع، الإجراءات والتدابير والمعالجات الفنية لرفع القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء في الغيضة والمديريات وتجاوز مشكلة الانطفاءات خلال فترة الصيف بما يلبي واقع احتياجات المواطنين في ظل الطلب المتزايد على الطاقة صيفا.

وأكد المحافظ على أهمية منحة المشتقات النفطية السعودية في انتظام الكهرباء واستقرار التيار الكهربائي..مثمناً الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمحافظة.

من جانبه قدم مدير فرع مؤسسة الكهرباء محمد كلشات، شرحاً مفصلاً عن أوضاع الكهرباء وأهم الاحتياجات المطلوبة لاستمرار خدمة الكهرباء للمواطن خاصة في فصل الصيف.