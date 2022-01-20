محافظ شبوة: نسعى لتأثيث وتشغيل مستشفى عتق التعليمي بدعم إماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال محافظ شبوة عوض العولقي، إن السلطة المحلية في شبوة تواصل مشاوراتها مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة حول إمكانية المساهمة بتأثيث وتجهيز مستشفى الهيئة التعليمي الجديد بمدينة عتق.



وأكد المحافظ العولقي خلال ترؤسه في عتق، امس، لقاءا صحيا موسعا للقيادات الصحية في شبوة ومديرياتها، أهمية تشغيل المستشفى التعليمي، كونها ستمثل نقلة نوعية لقطاع الصحة في شبوة، والجوانب التطبيقية للدارسين بمجال الطب في شبوة .. مشددا على ضرورة تفعيل العمل الطبي في كافة المرافق الصحية وتحسين جودة خدماتها العلاجية للمواطنين.

وأشاد بمستوى ما تحقق في مجال تنمية القطاع الصحي في شبوة للمساهمة في خدمة المواطنين .. موجها بإيجاد دراسات هندسية لإنشاء مركز متكامل لمكافحة السرطان في شبوة، وكذا دراسة أسباب تزايد معدلات الإصابة بمرض السرطان في شبوة سنويا.

من جانبه استعرض مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة الدكتور سعيد بافاضل، طبيعة العمل الطبي في 207 مرفق صحي في شبوة تشمل 16 مستشفى عام ومرجعي ومحوري وريفي، و 28 مركزا صحيا، و 163 وحدة صحية تتواجد في كافة مدن وقرى وأرياف شبوة.

فيما قدم مدير عام مركز الغسيل الكلوي في شبوة ناصر بن مسلم ومدير عام المركز الوطني لمكافحة السرطان في شبوة الدكتور صالح المصواع، شرحا حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي والسرطان.