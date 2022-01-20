‏الارياني يدين جريمة إستهداف مليشيا الحوثي محطة وقود في حريب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات جريمة إستهداف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران محطة وقود في منطقة جعدر شمال مديرية حريب محافظة مارب، بصاروخ باليستي ايراني الصنع، والذي أسفر عن مقتل 4 من عمال المحطة والمواطنين، وإصابة 5 آخرين واحتراق عدد من السيارات.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان ‏هذه الجريمة النكراء امتداداً لأعمال القتل الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي الارهابية بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة، باستخدام الأسلحة الايرانية المهربة من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الابرياء غالبيتهم من النساء الأطفال وكبار السن.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان بادانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، واعادة إدراج المليشيا في قوائم الارهاب وملاحقة ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".