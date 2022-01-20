شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد وإصابة 4 طلاب بقصف طائرات مسيرة للمليشيات استهدفت مدرسة غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهد طفل وأصيب 3 أخرين ، امس، بقصف لطائرات مسيرة "مفخخة" اطلقتها مليشيات الحوثي الاجرامية واستهدفت مدرسة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز. واوضح مدير مديرية مقبنة حميد الخليدي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بأن طائرات مسيرة اطلقتها المليشيات الحوثية قصفت مدرسة الهدى بعزلة حمير ما أسفر عن استشهاد الطالب بالمرحلة الابتدائية ربيع حامد وإصابة 3 أخرين بجروح خطيرة ويتلقون العلاج. واعتبر الخليدي أن قصف مدرسة بطائرات مسيرة تعد جريمة تناقض كل المواثيق والقوانين الدولية الانسانية كون المدرسة من الاعيان المدنية المجرم قصفها.

