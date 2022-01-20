شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البركاني يهنئ روبرتا ميتسولا بمناسبة انتخابها رئيساً للبرلمان الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، روبرتا ميتسولا، بمناسبة انتخابها رئيساً للبرلمان الأوروبي.
وأعرب البركاني في برقيته، عن خالص التهاني والتبريكات على الثقة الكبيرة التي حظيت بها ميتسولا من البرلمان الأوروبي..متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهامها الرئاسية الجديدة..مؤكداً حرصه على ترسيخ علاقات التنسيق والتطلع إلى تعزيز التعاون بين مجلس النواب اليمني و البرلمان الأوروبي وتنسيق المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية إزاء القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.