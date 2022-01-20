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البركاني يهنئ روبرتا ميتسولا بمناسبة انتخابها رئيساً للبرلمان الأوروبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، روبرتا ميتسولا، بمناسبة انتخابها رئيساً للبرلمان الأوروبي.

وأعرب البركاني في برقيته، عن خالص التهاني والتبريكات على الثقة الكبيرة التي ‏حظيت بها ميتسولا من البرلمان الأوروبي..متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهامها الرئاسية الجديدة..مؤكداً حرصه على ترسيخ علاقات التنسيق ‏والتطلع إلى تعزيز التعاون بين مجلس النواب اليمني و البرلمان الأوروبي وتنسيق المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية إزاء القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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