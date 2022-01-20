الارياني يدعو لضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لإطلاق الفنانة انتصار الحمادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ادان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات ما تتعرض له الفنانة انتصار الحمادي المخفية قسرياً في معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، منذ عام.



وأشار معمر الارياني في تصرح صحفي، الى ان الفنانة وعارضة الازياء انتصار الحمادي تتعرض لصنوف التعذيب النفسي والجسدي والضرب، وقص شعرها اجباريا، بعد تلفيق اتهامات كيدية لها وإصدار أحكام غير قانونية بحبسها 5 اعوام.

ودعا الارياني الفنانين والمثقفين والحقوقيين ومختلف الفعاليات الثقافيةوالفنية في اليمن والوطن العربي والعالم، ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة، للتضامن مع مأساة انتصار الحمادي وأسرتها، والضغط على مليشيا الحوثي لاطلاقها فوراً في ظل مخاوف من إقدامها على الإنتحار، بعد فشل عدة محاولات.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، بادانة الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، والتي لم تسلم منها النساء، وممارسة ضغط حقيقي على المليشيا لإطلاق الفنانة انتصار الحمادي، والمئات من المخفيات قسريا في معتقلاتها.