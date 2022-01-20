عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيات الحوثي تعترف بمقتل قيادي بارز بصفوفها بغارة للتحالف

الخميس 20 يناير 2022

الخليج 365

أقرت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، الأربعاء، بمقتل قيادي بارز في صفوفها تمنحه رتبة "لواء" وذلك بغارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية.



وتداول ناشطون حوثيون على نطاق واسع صور القيادي الحوثي "جلال أحمد ضيف الله الجلال" وأشاروا إلى مقتله مع 5 من مرافقيه دون الإشارة لمكان مقتلهم.

وقال مصدر عسكري، إن الجلال الذي يتحدر من مديرية رازح في محافظة صعدة المعقل الأم لمليشيات الحوثي الانقلابية، قتل في غارة للتحالف مرجحا أنها استهدفته ومرافقيه في جبهات مأرب، محور أعنف المعارك باليمن.

ووفقا للمصدر، فإن القيادي "جلال الجلال"، هو القتيل الـ5 من ذات الأسرة، حيث سبق وقتل أشقاؤه في معارك سابقة مع الجيش الوطني.

وعلى وسائل إعلامها، اعترفت مليشيات الحوثي بتشييع القيادي الجلال الذي منحته رتبة "لواء" مع 11 قياديا آخرين برتب مختلفة منها "عقيد" و"مقدم" و"رائد" وذلك في العاصمة المختطفة صنعاء.

كما شيعت أكثر من 13 عنصرا ينتحلون شارة "ملازم أول"، في ذات العملية في صنعاء وزعمت مقتلهم في جبهات القتال، وهم يدافعون عن مشروعها التدميري في اليمن.

في سياق الخسائر الحوثية، قال الجيش الوطني إنه كبد ومقاتلات التحالف العربي مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في ضربات في الجوف ومأرب، شرقي البلاد.

وأوضح، في بيان، أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة الجوف، وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات لمليشيات الحوثي الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مأرب وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، وفقا للبيان.

وتلقت مليشيات الحوثي مؤخرا خسائرة ثقيلة خصوصا في محافظتي شبوة ومأرب، حيث قدرتها حصيلة بأكثر من 3230 قتيلا منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري.

ويعلن التحالف العربي بشكل يومي حصيلة الخسائر البشرية لمليشيات الحوثي، والتي تتعرض لنزيف يومي لا سيما في معارك مأرب التي كانت تطمح المليشيات المدعومة إيرانيا في السيطرة عليها قبل أن يتبدد ذلك الحلم عقب دخول قوات العمالقة على خط المعركة.