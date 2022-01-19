شكرا لبحثكم عن خبر لمناقشة إمكانية استخدام مخرجات البحث العلمي بأعمال إزاحة الرمال.. الماس يستقبل خبراء من جمعية البحث العلمي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أستقبل المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بمكتبه صباح اليوم قيادة جمعية البحث العلمي .

ورحب الماس بقيادة الجمعية ممثلة بالدكتور ثابت العزب رئيس الجمعية وزملائه. وتم خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون بين الصندوق وجمعية البحث العلمي والعمل على بناء شراكة تنموية تبدأ بتوسعة الاجتماعات بين الجانبين وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة ودعم الانشطة الأكاديمية والبحثية. واستمع الماس ضمن سياق اللقاء الى شرح مفصل حول الحلول التي يمكن أن تقدمها الجمعية في كيفية الحد ومعالجة وازاحة الرمال من الطرقات ابتداء من عدن إلى ساحل حضرموت شرق البلاد. وحضر الإجتماع الأستاذ معين محمد بشير مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن وعبدالوهاب محمد علي مدير عام سكرتارية رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور والدكتور ثابت سالم العزب رئيس الجمعية الوطنية للبحث العلمي والدكتورة نعمة صالح عوض امين عام الجمعية والدكتور معروف عقبة رئيس المجلس الاستشاري والدكتور شائف محمد قاسم عضو الهيئة والدكتور محسن بازرعة عضو الجمعية-استشاري. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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