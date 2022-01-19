شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يعلن تنفيذ 19 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب شرقي اليمن خلال 24 ساعة.



وأضاف التحالف العربي، في بيان، أن العمليات أسفرت عن مقتل 90 عنصرا وتدمير 11 آلية عسكرية.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب، في مسعى لتطويق المليشيا التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل أولوية العمالقة التي حررت كامل محافظة شبوة وانطلقت نحو مديرية حريب.