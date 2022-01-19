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الحجرف يؤكد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي لايقاف الإرهاب الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، على ضرورة الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية، من قبل المجتمع الدولي لوقف الإرهاب الحوثي وللانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.

 

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم، المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركنج، لمناقشة الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي.

 

وأكد الأمين العام على أهمية دور الولايات المتحدة وجهود المبعوث الأمريكي ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية، ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

 

كما عبر عن إدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية ، بصواريخ وطائرات مسيرة، وكذلك الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي يوم الاثنين الموافق 17 يناير 2022م، والذي تمثل عملاً إرهابياً وانتهاكاً صارخا للقانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة، ويتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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