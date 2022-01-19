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السفير العمراني يلتقي مدير دائرة الشؤون العربية والشرق أوسطية في الخارجية الاردنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى سفير اليمن لدى الاردن علي العمراني، اليوم، مدير دائرة الشؤون العربية والشرق أوسطية في وزارة الخارجية والمغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة السفير حازم الخطيب.

جرى خلال اللقاء، بحث المخاطر التي ستنجم عن تسرب النفط من خزان "صافر" ودعوة الحكومة اليمنية إلى لقاء المختصين في وزارات الخارجية في مجلس الدول العربية والأفريقية، لبحث المخاطر ووضع خطة تحرك مشترك لمنع الكارثة المحتملة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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