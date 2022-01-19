السعدي يؤكد التزام الحكومة واستعدادها لدعم وتيسير جهود وعمل فريق الخبراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اكد مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، التزام الحكومة اليمنية واستعدادها التام لدعم وتيسير جهود وعمل فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الامن رقم 2140 للعام 2014م.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في نيويورك عبر تقنية الاتصال المرئي، مع منسقة وأعضاء فريق الخبراء، حيث قدم الفريق خلال الاجتماع إحاطة موجزة عن تقريره النهائي حول الوضع في اليمن للعام 2021، والمزمع صدوره نهاية شهر يناير الجاري.

وأعرب السعدي، عن تقدير الحكومة اليمنية لعمل الفريق وتقديمه تقارير مفصلة تكشف عن حقيقة وأوجه الانتهاكات التي ترتكب في مخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، في انتهاك لمعايير لجنة العقوبات، بما في ذلك حضر توريد الأسلحة..مجدداً التزام الحكومة اليمنية لتيسير كل ما من شأنه توضيح الحقائق للمجتمع الدولي ومجلس الامن على حد سواء.

من جانبها عبرت منسقة فريق الخبراء عن امتنان الفريق للتعاون الذي أبدته الحكومة اليمنية وتيسيرها للزيارات الميدانية وتقديم الإجابات والردود حول الاستفسارات التي يقدمها الفريق، واستعداد الحكومة الدائم لتذليل الصعوبات التي تواجه الفريق.