انطلاق اللقاء التشاوري حول التعليم الإلكتروني بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، فعاليات اللقاء التشاوري حول التعليم الإلكتروني تحت شعار (لضمان وصول واستمرارية التعليم في اليمن) والذي تنظمه على مدى يومين وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مؤسسة العون للتنمية.



واشار وزير التربية والتعليم طارق العكبري، الى أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التشاورية التي تكتسب أهمية كبيرة في وقتنا الحاضر..مؤكداً على اهمية الخروج بتصورات وحلول واقعية وناجعة تساعد الجميع للارتقاء بواقع التعليم بشكل عام والتعليم الالكتروني بشكل خاص..

وشدد الوزير العكبري، على ضرورة ان يقوم قطاع المناهج وادرة التعليم الالكتروني بالوزارة بانجاز الخطط وتطوير التعليم الالكتروني في أسرع وقت ممكن بما يسهم في تقديم خدمة جيدة ومتميزة للطلاب والطالبات..لافتاً الى ما شهده العالم من خلال انتشار جائحة كورونا.

واستعرض وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، التدخلات في قطاع التربية والتعليم من خلال البنية التحتية وتطوير العملية التعليمية ورفد مباني المدارس والثانويات ورياض الاطفال بالتجهيزات النوعية..مشيراً الى تأثير جائحة كورونا على التعليم.

وألقيت في الحفل كلمتان من قبل مؤسسة العون للتنمية القاها المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور عبداللاه بن عثمان وعن منظمة اليونيسيف القاها مسؤول التعليم في المنظمة جواد أحمد، والتي أكدت أهمية حصول الجميع على التعليم وان الشباب المتعلم هم مركز الثقل وحجر الزاوية لتطور كل المجتمعات والدول وهم مفتاح النهضة وبناة المستقبل.