تقرير يكشف عن أسعار الذهب اليوم في الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تراجعت أسعار الذهب في الكويت اليوم، الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني 2022، هامشيًا، وسط هدوء في حركة البيع والشراء.



انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، إلى نحو 17.62 دينار (58.27 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند فتح تعاملات الأربعاء في الكويت، إلى نحو 15.42 دينار (50.99 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت صباح تعاملات اليوم الأربعاء، إلى نحو 13.22 دينار (43.71 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الكويت اليوم الأربعاء، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 10.28 دينار (33.99 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في الكويت اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المبكرة، تراجعًا إلى نحو 547.99 دينار (1812 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في الكويت، نحو 123.34 دينار (407.92 دولار).

سجلت العقود الآجلة للذهب ، ارتفاعًا بنسبة 0.05% بما يعادل 0.90 دولارًا، إلى 1813.30 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد انخفضت عند تسوية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع اتجاه أنظار المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وسجلت عوائد سندات الخزانة خلال تعاملات اليوم أعلى مستويات منذ عامين تقريبًا، إذ سجل العائد للسندات لآجل 10 سنوات 1.86%، فيما تجاوز العائد لآجل عامين 1% للمرة الأولى منذ فبراير 2020، حيث سجل 1.04%.

وأثقل ارتفاع عوائد السندات على تحركات الذهب اليوم، على الرغم من أن المعدن الأصفر يعتبر ملاذًا آمنًا للتحوط من الضغوط التضخمية، لكنه يتأثر سلبًا بارتفاع معدل الفائدة الأمريكية.

وتتجه أنظار المستثمرين في العالم نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 25 و26 يناير الجاري، بعد إشارات العديد من أعضاء البنك إلى إمكانية رفع الفائدة اعتبارًا من مارس المقبل للحد من التضخم.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.2% أو ما يعادل 4.10 دولار ليصل إلى 1812.40 دولار للأوقية عند التسوية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.6% عند 95.802 نقطة.