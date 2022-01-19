تدريب بحري مصري فى البحر الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر بمشاركة الفرقاطة المصرية /الإسكندرية/ مع فرقاطة الدفاع الجوى الفرنسية /CHEVALIER PAUL/ .



وإشتملت التدريبات على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية تضمنت تنفيذ تدريب للدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية ، كذلك القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية التى أظهرت قدرة الوحدات البحرية المشتركة لكلا الجانبين على إدارة العمليات القتالية للمفاهيم المشتركة والعقائد التدريبية المعمول بها ، وكذا تمارين المواصلات ، بالإضافة إلى تبادل أسطح الطيران ، وتنفيذ أعمال التصوير .