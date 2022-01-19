 قاسم بحيبح: الحوثيون مسؤولون عن عودة شلل الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اتهم وزير الصحة في الحكومة قاسم بحيبح حركة الحوثي مساء أمس الثلاثاء بالتسبب في عودة ظهور حالات شلل أطفال مجدداً في البلاد مؤخراً، نتيجة لعدم تنفيذ حملات التطعيم بشكل سليم، وعدم تعاون الجماعة التي تسيطر على مدن شمال وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.



وقال الوزير بحيبح على تويتر "تم إعلان خلو اليمن من فيروس شلل الأطفال عام 2009، واستلام شهادة خلو اليمن من هذا المرض المعدي من منظمة الصحة العالمية في ذلك العام، إلا أنه ظهرت مؤخراً حالات شلل أطفال لعدم تعاون حركة الحوثي التي لا تزال ترفض تنفيذ حملات اللقاح على الرغم من توفر اللقاحات".

ورفض مسؤول الصحة في حكومة الحوثيين بصنعاء اتهام بحيبح، وادعى لرويترز إن "السلطات الصحية المختصة في حكومة الإنقاذ نفذت عدة حملات تحصين ضد فيروس شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020 وحملتين في مايو (أيار) وديسمبر (كانون الأول) 2021 استهدفت تسع محافظات في شمال وغرب البلاد".

من جانبه أكد بحيبح أن وزارته تعمل حالياً بالترتيب مع شركائها الدوليين لتنفيذ حملات لقاح شاملة في كل أرجاء اليمن من منزل إلى منزل ضد شلل الأطفال.

كانت الأمم المتحدة أعلنت في أواخر عام 2020 في بيان مشترك صدر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، ومنظمة يونيسف، عن ظهور موجات تفشٍّ لشلل الأطفال في اليمن مجدداً، بعد 12 عاماً من الإعلان عن خلو البلاد من الفيروس.

وقالت يونيسف في أواخر ديسمبر (كانون الأول) إن أكثر من 12.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لشلل الأطفال وصلت إلى اليمن، الذي يشهد حرباً دامية منذ سبع سنوات تسببت في تدمير النظام الصحي.

وأضاف المكتب في بيان وقتها أن أكثر من عشرة ملايين طفل تحت سن العاشرة في البلاد، سيستفيدون من هذه اللقاحات المقدمة من المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.

ويلقي ذلك بأعباء إضافية على النظام الصحي الذي دُمرت بنيته التحتية تحت وطأة الحرب المستمرة منذ سبع سنوات في بلد يعيش في فقر مدقع وانهيار اقتصادي تفاقم مع انخفاض المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة. ويعتمد 80% من السكان البالغ عددهم 30 مليوناً على المساعدات.