"حكماء المسلمين في ماليزيا" يدين هجوم ميليشيا الحوثي على دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان مجلس حكماء المسلمين فرع ماليزيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وأكد الدكتور ذو الكفل محمد البكري، عضو مجلس حكماء المسلمين رئيس فرع المجلس في ماليزيا، تضامن المجلس الكامل ومساندته لدولة الإمارات قيادة وشعبا، مشيرا إلى أن الهجوم يعد عملا إرهابيا ينافي كل الأعراف والقوانين.

وكانت مليشيات الحوثي استهدفت الإثنين الماضي، منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وهما عبارة عن بنية تحتية مدنية.

وأسفرت الهجمات عن انفجار 3 صهاريج بترولية ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين، فيما أكد الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.