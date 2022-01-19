نائب رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد البطل العميد منصور العطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل العميد منصور بن عبدالله العطية قائد شرطة المنشآت بمحافظة الجوف، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية، بمناقب الشهيد البطل ومواقفه الوطنية التي جسدها خلال مسيرته الحافلة بالتضحية والفداء دفاعاً عن الدين والوطن والثورة والجمهورية، مشيراً إلى ما جسده من تضحية وشجاعة وحسن قيادة وأدوار في المهام العسكرية والأمنية.

وعبر نائب الرئيس، في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد البطل ورفاقه الأبطال من منتسبي شرطة المنشآت وأبطال الجيش والمقاومة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.